Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı

Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı.

Galatasaray'ın Romanya takımı FCSB'den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başladı. Morutan sarı-kırmızılıların ilk golünde vatandaşı Alexandru Cicaldau'ya da asist yaptı. Aslan'ın ikinci golünde de Morutan'ın şutundan sonra kaleci Ertuğrul'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Rumen futbolcunun yerine 72. dakikada Sofiane Feghouli görev verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Burak Deniz Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Arda Güler Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 21:21:09. #1.14#

title