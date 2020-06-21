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Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti

Milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun da ter döktüğü maçta Deportivo Alaves'i konuk eden Celta Vigo, La Liga'nın 30. haftasında rakibini gol yağmuruna tutup karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
21.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:19

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Celta Vigo, Alaves'i gole boğdu. Estadio de Balaidos'da milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçı ev sahibi Vigo 6-0 kazandı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Jeison Murillo, 20. dakikada penaltıdan Iago Aspas, 40. ve 41. dakikalarda Rafinha, 78. dakikada penaltıdan Nolito ve 86. dakikada Santi Mina kaydetti. Bask ekibi Alaves'te Martin Aguirregabiria, 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

OKAY 45 DAKİKA OYNADI

Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika mücadele etti. Okay, ikinci yarıda yerini Filip Bradaric'e bıraktı.

La Liga'da 2019/20 sezonunda toplam 18 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

KRİTİK ÜÇ PUAN

Bu sonuçla beraber Celta Vigo, puanını 30 yapıp ateş hattından çıktı ve 16. sırada yer aldı. Galiçya ekibi, La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaşacak. Konuk ekip Alaves ise, bu maçı kayderek 35 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı. Alaves, La Liga'nın 31. haftasında sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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