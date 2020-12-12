Okan Buruk: ''Romanya halkı bize çok yakındır''
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:13
Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain’e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Rumen meslektaşı Marius Sumudica ve Rumen halkı hakkında pozitif cümleler kullandı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Rumen meslektaşı Marius Sumudica ve Rumen halkı hakkında pozitif cümleler kullandı.
Kaynak: Dugout