Okan Buruk: ''Romanya halkı bize çok yakındır''
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Okan Buruk: ''Romanya halkı bize çok yakındır''

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:13

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain’e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Rumen meslektaşı Marius Sumudica ve Rumen halkı hakkında pozitif cümleler kullandı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Rumen meslektaşı Marius Sumudica ve Rumen halkı hakkında pozitif cümleler kullandı.

Okan Buruk: ''Romanya halkı bize çok yakındır''

Kaynak: Dugout

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