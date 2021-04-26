OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği

OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yapılan protokolle, Samsun Merkez OSB yaklaşık 2,2 milyon TL'lik teknik altyapı yatırımları ile desteklenecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yapılan protokolle, Samsun Merkez OSB yaklaşık 2,2 milyon TL'lik teknik altyapı yatırımları ile desteklenecek.

"2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun Merkez OSB'nin Elektrik Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının Modernizesi Projesi'ne yaklaşık 2,2 milyon TL'lik hibe desteği sağlanacak. Proje sözleşmesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Merkez OSB adına Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Eldemir, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin'in katıldığı törenle imzalandı. Proje kapsamında, enerji otomasyon sistemlerinin (SCADA) kurulumu ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve OSB'lerde yaşanabilirliğinin arttırılması hedefleniyor.

Hedef kesintisiz enerji

Konu hakkında açıklama yapan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Fahri Eldemir, projenin genel amacının, OSB'de faaliyet gösteren üretim tesislerinin kaynak verimliliklerinin artırılması, kesintisiz ve kaliteli enerji taleplerinin yerine getirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretimde verimliliğin, sürdürülebilirliğin gelişmesine katkı sağlanmak olduğunu söyledi. Kesintisiz ve temiz enerjinin özellikle sanayideki kar marjını ve enerji verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Eldemir, "Sanayi tesislerinin büyümesi, elektrik enerjisine olan talep ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan güç problemleri enerjide kalite arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Üretim tesisleri tarafından; daha kaliteli enerji talebi teknolojik cihazların kullanımının artmasıyla birlikte artmakta olup, bu üretim tesisleri için ideal olan enerji, kesintisiz enerjidir. Samsun-Merkez OSB tarafından hazırlanan bu proje ile üretim tesislerinin bu temel ihtiyaç ve talebinin karşılanması en önemli hedeflerdendir. Yine proje kapsamında; Samsun-Merkez OSB içerisindeki bir kısım caddeler üzerindeki havai hatların yer altına alınması faaliyeti gerçekleştirilecektir. Üretim tesislerinin talepleri ve beklentileri sonucunda enerji kesintilerinin minimuma indirilmesi, kesintisiz ve temiz enerji sağlanması sonrasında sanayicilere sunulacak enerjinin arz güvenliği için enerji kalitesinin sürekli takibi proje kapsamında kurulacak izleme sistemi ile sağlanacaktır. Enerji izleme sistemi SCADA kurulumu ile arızanın kaynağı ve etki alanının otomasyonla belirlenmesi, anında müdahale edilmesi amaçlanmaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OKA'dan Merkez OSB'ye 2,2 milyon TL'lik yatırım desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:06:45. #1.16#

title