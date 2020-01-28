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Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, "Başkan gitti, hoca gitti. Ben de istediklerimi yapamıyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi.

28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:15
Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum

, ekibi ile 'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını da Feyenoord ödeyecek. Milli oyuncu da imza için Hollanda'ya gitti. TRT Spor'a konuşan Oğuzhan, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi.

"SERGEN HOCA İLE DÜN KONUŞTUK"

Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur. Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum" diye konuştu.


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: Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum
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