Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, "Başkan gitti, hoca gitti. Ben de istediklerimi yapamıyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi.
Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını da Feyenoord ödeyecek. Milli oyuncu da imza için Hollanda'ya gitti. TRT Spor'a konuşan Oğuzhan, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Umarım iyi bir performans sergilerim ve Beşiktaş'a para kazandırırım" dedi.
"SERGEN HOCA İLE DÜN KONUŞTUK"
Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur. Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum" diye konuştu.
Haber Videosu: Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum
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gitmen iki taraf içinde iyi olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Senden hiçbişe olmaz, malesef beşiktaşın elinde kaldınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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git bir daha da gelmeCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Aferin Oğuzhan. Akıllı bir tercih.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VALLA BU ÜLKEDEN GİT. . İSTERSEN DÜNYADAN DA GİT. GEREKSİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır