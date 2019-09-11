Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın yüzde 13,9 olan enflasyon tahmini gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.352 liraya yükselecek. 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda ise en düşük maaş 2.145 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 1.278 liraya çıkacak.
Yaklaşık 12.5 milyon emekli, Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,01, memur emeklilerine ise yüzde 6,02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi. Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.
MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 13,9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre, 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,26 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta 1.675 liradan 1.813 liraya, Bağ-Kur tarımda 1.249 liradan 1.352 liraya yükselecek. SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda 1.982 liradan 2 bin 145 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 1.181 liradan 1.278 liraya ulaşacak.