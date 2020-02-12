: Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

12.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:45

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

HARCAMANIN %71,8'İ 5 BÜYÜK LİGDEN

Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu. Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın takımları, dünya çapında yapılan 4108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

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