Haberler » Spor » Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Spor

Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Trabzonspor'da kırmızı kart gören Obi Mikel, kupadaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

29.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:17
Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Trabzonspor'da John Obi Mikel, bir kez daha takımını yalnız bırakacak.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve yine kart cezalısı konumuna düştü.

Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.


Haber Videosu

: Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler