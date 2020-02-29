: Obi Mikel, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında oynayamayacak

29.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:17

Trabzonspor'da John Obi Mikel, bir kez daha takımını yalnız bırakacak.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü ve yine kart cezalısı konumuna düştü.

Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.

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