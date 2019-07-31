İran, milli parasından 4 sıfır atma kararı aldı

İran, milli parasından 4 sıfır atma kararı aldı

İran'da merkez bankasının milli paradan 4 sıfır atma ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından bugün gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifi kabul edildi.

İRAN MİLLİ PARASI DEĞER KAZANACAK

İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı.

Kaynak: İHA
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