İran, milli parasından 4 sıfır atma kararı aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından bugün gerçekleştirilen hükumet toplantısında, merkez bankasının İran milli parasından 4 sıfır atma teklifi kabul edildi.

İRAN MİLLİ PARASI DEĞER KAZANACAK

İran milli parasından 4 sıfırın çıkartılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi ile milli paranın değer kazanacağı belirtilirken, Pazar günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında konunun daha ayrıntılı inceleneceği açıklandı.

Kaynak: İHA