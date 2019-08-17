Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu

Ünlü kasap Nusret Gökçe, Real Madrid'in bu sezon La Liga'da ilk maçı olan Celta Vigo karşılaşmasına gitti. Gökçe, Real Madrid maçı öncesinde sahaya çıkarak Benzema'ya sarılıp şans dilemeyi ihmal etmedi.

17.08.2019 21:22
Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu

Ünü dünya çapına ulaşan Nusret Gökçe, Celta Vigo-Real Madrid maçı öncesi sahaya çıktı.

PEREZ VE BENZEMA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Maç öncesi Real Madrid Başkanı Perez ile de görüşen ve fotoğraf çektiren Nusret, maç başlamadan önce yeşil sahada Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema ile de sarılıp selamlaştı.

Nusret'in Instagram'da 23 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu
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