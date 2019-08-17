Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu

17.08.2019 21:22

Ünü dünya çapına ulaşan Nusret Gökçe, Celta Vigo-Real Madrid maçı öncesi sahaya çıktı.

PEREZ VE BENZEMA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Maç öncesi Real Madrid Başkanı Perez ile de görüşen ve fotoğraf çektiren Nusret, maç başlamadan önce yeşil sahada Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema ile de sarılıp selamlaştı.

Nusret'in Instagram'da 23 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.