NOSAB’da inovasyon konuşuldu

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin'in 'İnovasyon ama nasıl?' konulu sunumuyla devam etti.