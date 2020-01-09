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Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Lübnan savcısı Japonya'dan firar ederek İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a seyahat yasağı getirdi.

09.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:57

Japonya'dan firar edip İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçan 'ın eski 'su Carlos Ghosn'a 'dan çıkış yasağı getirildi.

İFADESİ ALINDI

Ghosn'un Japonya'da işlediği suçlardan dolayı tutuklanmasını isteyen Interpol kırmızı bülteninin ardından bugün ifadesi alındı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Ghosn Japonya'da gelirini eksik beyan etme, emniyeti suistimal etme ve şirket fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlamalar hakkında yargılanmayı beklerken, Japon adalet sisteminin "esiri" olmayacağını söyleyerek Lübnan'a kaçmıştı. Ghosn bu suçlamaları reddediyor.

Ghosn'un Lübnan'daki avukatına konuya ilişkin açıklama için ulaşılamadı.


Haber Videosu

: Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi
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