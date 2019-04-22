Nissan'ın Eski CEO'su Ghosn Hakkında Yeni İddialar

Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ancak hakkındaki yeni iddialar nedeniyle yeniden tutuklanan Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo savcıları tarafından bugün yeni iddialarla suçlanması bekleniyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nissan Motor'un, Ghosn'un onayıyla her yıl, satış performansı düşse dahi Umman'daki bir bayiye yaklaşık 5 milyon dolar ödediğinden şüpheleniliyor. Öte yandan, Nissan Motor'un söz konusu paranın satış promosyonu amacıyla kullanılmadığını doğruladığı belirtiliyor.

Carlos Ghosn

PARA GÖNDERDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Ghosn'un paravan şirket aracılığıyla, kendi oğlunun sahibi olduğu ABD merkezli bir şirkete yaklaşık 27 milyon dolar, karısı Carole Ghosn'un başkanlık ettiği başka bir paravan şirkete ise en az 8 milyon dolar gönderdiğinden şüpheleniliyor.

YENİ SUÇLAMALAR BEKLENİYOR

Tokyo savcılarının, Ghosn'un gözaltı süresinin dolacağı Pazartesi günü, "güven ihlali" iddiaları kapsamında resmi olarak yeni suçlamalar yöneltmesi bekleniyor. Umman'daki bayiliğe gönderilen fonların bir kısmının kendi hesabına aktarıldığı şüphesiyle yeniden tutuklanan Ghosn ise iddiaları reddediyor. Ghosn'un savunma ekibinin, kendilerine ilave suçlamalar yönetildiği takdirde, erken tahliye için kefalet talebinde bulunmaları bekleniyor.

Kaynak: İHA