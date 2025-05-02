Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı? Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon oranı 2025, ekonominin ana gündem maddelerinden oldu. Kira artış oranı, memur ve emekli zammında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verileri ile etkili olacak. Peki, Nisan ayı enflasyonu açıklandı mı? Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak enflasyon verisi paylaşılıyor. Tüketicinin ve piyasaların gözü nisan ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

MART AYINDA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay TÜFE yıllık bazda yüzde 38,10 olarak açıklanmıştı. Mart ayında, önceki aya kıyasla aylık enflasyonda yüzde 2,46 oranında artış yaşanmıştı.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.