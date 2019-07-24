Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı açık artırmada 437 bin dolarla rekor kırdı
ABD'li ünlü spor giyim firması Nike'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı. Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
ABD'li ünlü spor giyim firması Nike'ın 1972 yılında ürettiği ilk koşu ayakkabılarından olan 'Moon Shoe', yapılan açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı.
Bu rakam, bir ayakkabıya ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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