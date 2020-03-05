Göksel Gümüşdağ: 17 kulüp başkanını Kopenhag maçımıza davet ettim, tamamı katılacak

05.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:43

Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan toplantısı Maslak'ta bulunan merkez ofiste gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkan veya temsilcileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Futbolumuzda yaşanan sorunlar, önümüzdeki sezonla ilgili yayın hakları ve diğer konular ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bizler görüşlerimizi söyledik, her bir kulüp ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da görüşlerini ifade etti" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 17 KULÜP BAŞKANI, KOPENHAG MAÇIMIZA GELECEK

Başakşehir Kulübü Başakanı Göksel Gümüşdağ'da toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile ilk maçı 12 Mart'ta oynayacak Başakşehir maçı öncesi birlik ve beraberlik çağrısı yapan Gümüşdağ, "Özellikle dün yaptığım çağrıyı bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği toplantısındaki tüm başkanlara yaptım. 12 Mart'ta oynanacak Başakşehir - Kopenhag maçını hangi rakibimizin taraftarı olursa olsun istediği formayla Başakşehir Stadı'nda ağırlamaya hazırız. Sportif CP maçında Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı Sivaslı çoktu. Bundan da rahatsızlık değil mutluluk duyarız. Ellerinde 17 bin Türk bayrağıyla ve ayrıca bizim dağıtacağımız kırmızı-beyaz 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz'tişörtü olacak.Malum bu süreç bize farklı bir misyon yükledi. Hepimizin ligde rakip olduğunu ama Avrupa'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için 17 kulüp başkanına davet yaptım. Memnuniyetle karşılandı. Tamamı katılacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu vefederasyon başkanımız da katılıyor. Eski federasyon başkanlarımız ve milli takım hocalarımızı da başta Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı'yı da davet ederek o gün Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı vererek gerek UEFA gerek FIFA ve dünya futbol severlerine göstermek istiyoruz. Tüm kulüplere bu davete verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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