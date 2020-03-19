Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi. Bu karar sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı. Bu kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "TAKVİMİ PAYLAŞACAĞIZ" Özdemir, "Sayın Bakan'ın daveti üzerine federasyon başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Türkiye'nin olumlu gidişine göz önüne alarak takvimi paylaşacağız." dedi.