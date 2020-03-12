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Nihat Özdemir, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

Koronavirüs salgını tüm dünyadaki spor müsabakalarını etkilerken Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin akıbeti merak konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, derbinin seyirci oynanacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

12.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:51
Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya dair, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, tüm yetkililerin sağlıklı bir ortamda maçların oynanması için çalıştığını duyururken, maçların ertelenmesi ya da seyircisiz oynama gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Nihat Özdemir, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Süper Lig'in diğer karşılaşmaları, ayrıca alt liglerdeki tüm maçlar her zamanki gibi oynanmaya devam edecek. Şu an ülkemizde bir kişide koronavirüs görüldü, endişeye kapılacak durum yok, sadece insanlarımız hijyenlerine dikkat etsinler yeter. Kulüplerimize de alınması gereken önlemlerle ilgili talimatları ulaştırdık. Biz de gerekli önlemlerimizi aldık" açıklamasını yaptı.

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Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

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Haber Yorumları (6)
500
ASLI: TAMAM ŞU ANDA VİRUS VAKASI ÜLKEMİZDE AZ DİYORLAR HATDA SADECE 1 TANE TAMAM HADİ İNANDIK DİYELİM. YİNEDE SIKI ÖNLEMLER ALMALIYIZ MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNATILMALI TOPLU İBADETLER YASAKLANMALI.
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BEN: cuma namazları da futbol müsabakaları da okullar da sinamalar ve tiyatrolarda vesairler de kapatılmalıdır.
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BJK: NE VİRÜSÜ VİRÜS MÜRÜS SÖKMEZ
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
İSİM YOK: İyice bulaşsın herkese sonra erteletsiniz
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
MEMET33: BU TECAVÜZÜ İZLEMEK HERKESİN HAKKIDIR. BEŞİKTAŞ VE JİMNASTİK SEVER İZLEYİCİLERİ BU MAÇA TANIK OLDUKLARINA ÇOK ÜZÜLECEKLER. MAÇIN 5-6 FARKLA BİTMESİ MUHTEMELDİR, SERGEN VE YARDIMCILARINA ALLAH YARDIM ETSİN MAÇ SONU BAŞKA TAKIM BAKACAKLARI DA KUVVETLE MUHTEMELDİR.
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BEYİN BEDAVA: bedavaya beyin satıyorum almak ister misin? :)
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500
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