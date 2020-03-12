Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak Koronavirüs salgını tüm dünyadaki spor müsabakalarını etkilerken Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin akıbeti merak konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, derbinin seyirci oynanacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya dair, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, tüm yetkililerin sağlıklı bir ortamda maçların oynanması için çalıştığını duyururken, maçların ertelenmesi ya da seyircisiz oynama gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Nihat Özdemir, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Süper Lig'in diğer karşılaşmaları, ayrıca alt liglerdeki tüm maçlar her zamanki gibi oynanmaya devam edecek. Şu an ülkemizde bir kişide koronavirüs görüldü, endişeye kapılacak durum yok, sadece insanlarımız hijyenlerine dikkat etsinler yeter. Kulüplerimize de alınması gereken önlemlerle ilgili talimatları ulaştırdık. Biz de gerekli önlemlerimizi aldık" açıklamasını yaptı.