Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı
PSG, evinde ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü maç boyunca ıslıklanan Neymar kaydetti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Fransa Ligi beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı. Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.
MAÇ İÇİNDE PROTESTO EDİLDİ
Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.
PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 3 puanda kaldı.