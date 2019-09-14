Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı

14.09.2019 20:50

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Fransa Ligi beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı. Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.

MAÇ İÇİNDE PROTESTO EDİLDİ

Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Paris Saint-Germain puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA