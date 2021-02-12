Neymar, yine kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti
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Neymar, yine kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti

12.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:34
Neymar, yine kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar yine kız kardeşinin doğum günü olan 11 Mart'a denk gelecek şekilde sakatlık yaşadı. 2015'ten bu yana aynı tarihte sakatlanan Neymar'ın, bu süreyi Brezilya'da geçirip kız kardeşinin doğum gününe katılması kafaları karıştırdı.

Neymar, kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum gününden önce yine sakatlandı. Brezilyalı yıldız, son 6 senenin beşinde 11 Mart'taki doğum günü partisine katıldı. Partiden önceki son maçlarda Neymar ya sakattı ya da cezalıydı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacağı açıklandı. Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın 16 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Neymar yine, kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti

BU YIL DA AYNI TARİHTE ÜLKESİNDE OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken akıllara yine aynı senaryo getirildi.

Daha önce 2015-2016-2017-2019 ve 2020'de kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü tarihi olan 11 Mart'ta kart cezalısı veya sakat olduğu için ülkesine giden Neymar bu yıl da aynı tarihleri Brezilya'da geçirecek.

Neymar yine, kız kardeşinin doğum gününe gelen tarihte sakatlandı ve tepki çekti

29 yaşındaki oyuncu son olarak Noel döneminde sakatlık yaşaması nedeniyle yine 1 ay kadar takımından uzak kalmış ve ülkesinde Noeli geçirdikten sonra tüm Brezilya'nın konuştuğu bir yılbaşı partisi organize etmişti.

Öte yandan Neymar, PSG'ye transfer olduğundan bu yana 191 maçın 88'ini kaçırdı. (%46)

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: neymarla aynı çorabı giyiyorum mutluyum 5 tanesi 75 lira mndbgfömdsgf
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HE: Profesyonel bir oyuncu. Nerede ne yapacağını biliyor :)
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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