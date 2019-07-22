Neymar ve Bale için çılgın transfer iddiası!

Paris ekibinin Bale ve bir miktar karşılığında Brezilyalı yıldızı Real Madrid'e gönderebileceği ifade ediliyor. Brezilyalı kaynaklar ise Neymar'ın İspanya'ya gitme isteği karşısında PSG'nin pazarlıkta elinin zayıfladığını belirtiyorlar.

Bale'in Real Madrid'teki geleceğine ilişkin konu; teknik direktör Zinedine Zidane'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme gelmişti.

ZIDANE AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

47 yaşındaki Fransız teknik adam yaptığı açıklamalarda; "En kısa sürede ayrılmasını bekliyoruz. Yeni bir takıma transferi için çalışıyoruz. Bu herkes için en iyisi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

NEYMAR İLE BARCELONA VE JUVENTUS İLGİLENİYOR

Neymar'e yönelik en yakın ilginin Barcelona ve Juventus tarafından olduğu konuşulurken, Galli yıldız için Manchester United ve Çin'den teklifler olduğu dile getiriliyor.