Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği Katar'ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Copa America'da Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINMIŞTI

Brezilya'nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA