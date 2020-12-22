Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da Mert Korkmaz'ın istifasının ardından Teknik Direktör Özgür Zengin ile anlaştı. Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktörlük görevine başlayan Özgür Zengin sözleşme imzalamasının ardından takımın Nar'da bulunan tesislerine giderek burada futbolcularla tanışmasının ardından Teknik Direktör Zengin takıma ilk idmanını yaptırdı.

Özgür Zengin'in yardımcıları beli oldu

Kırmızı-beyazlı ekip ile anlaşan Teknik Direktör Özgür Zengin'in yardımcı antrenörlüklerini ise Mutlu Kaya, Zeki Coşkun, Mustafa Kaya ve Kaleci Antrenörü Murat Seyli yapacak.

Özgür Zengin Kimdir?

8 Mayıs 1974 Bingöl doğumlu UEFA Pro Lisanslı Özgür Zengin, daha önce Süper Lig'de Alanyaspor, TFF 2. Ligde Kartalspor ve TFF 2. Ligde Göztepe spor Kulübünü çalıştırdı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Spor Akademisini bitiren Özgür Zengin hem beden eğitimi öğretmenliği hem de Kartalsporda antrenörlüğe başladı. UEFA A Kursu ve Akademi Ligi kurslarına katılan Özgür Zengin aynı zamanda spor yöneticiliği üzerine yüksek lisans yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı