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Ne yaptın Aykut Kocaman! 8 oldu...

Spor Arena Detay | Bu sezon ligde ve kupada hayal kırıklığı yaşayan İttifak Holding Konyaspor'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

17.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:19
Ne yaptın Aykut Kocaman! 8 oldu...

Arena Detay | Bu sezon ligde ve kupada hayal kırıklığı yaşayan 'da galibiyet hasreti 8 maça çıktı.


Yeşil beyazlılar, güçlü rakibi 'le 1-1 berabere kalarak puanını 15 yaptı fakat 15. sıradaki yeri değişmedi.


5 Ekim'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, o günden bu yana galibiyet elde edemezken; teknik direktör da eleştirilere maruz kaldı. Konyaspor, bu süreçteki 8 maçın 5'inde ise sahadan puansız ayrıldı.


İşte son 8 maç;


Konyaspor 0 - 2 Yeni Malatya Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor  


Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği   


Sivasspor 2 - 0 Konyaspor  


Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş


Çaykur Rizespor 3 - 1 Konyaspor  


Konyaspor 0 - 0 Gaziantep FK     


Başakşehir 1 - 1 Konyaspor  


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Kaynak: Hürriyet

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