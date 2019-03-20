NBA Yıldızı, "Yumurta Çocuk" Yazılı Ayakkabıyla Maça Çıktı!

Aslen Avustralyalı olan ve Philadelphia 76ers forması giyen Simmons, dün gece Charlotte Hornets ile yapılan maçta,"Yumurta Çocuk" yazılı bir ayakkabı giydi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda da Connolly'i "Efsane" olarak niteleyen Simmons, geçen hafta Sacramento Kings karşılaşmasında "Yeni Zelanda için dua edin" yazılı ayakkabı giyerek, terör saldırılarına tepki göstermişti.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Connolly, terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

YUMURTA ATAN GENÇ DARP EDİLMİŞTİ

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Fraser Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA