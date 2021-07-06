NBA şampiyonu Tivibu'da belli oluyor
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NBA şampiyonu Tivibu'da belli oluyor

NBA şampiyonu Tivibu'da belli oluyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Spor

Phoneix Suns ile Milwaukee Bucks'ı karşı karşıya getirecek NBA Finalleri, S Sport üzerinden Tivibu ekranlarında olacak.

Phoneix Suns ile Milwaukee Bucks'ı karşı karşıya getirecek NBA Finalleri, S Sport üzerinden Tivibu ekranlarında olacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, NBA'de final serisi başlıyor.

NBA'de şampiyonluk yüzüklerinin 2021'deki adresi belirleniyor. Batı şampiyonu Phoneix Suns ile doğu şampiyonu Milwaukee Bucks'ı karşı karşıya getirecek final serisinin tüm maçları, Tivibu ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'ı eleyerek NBA Finalleri biletini alan Milwaukee Bucks ile 10 yıl aradan sonra katıldığı play-off'larda Batı Konferansı şampiyonu olmayı başaran Phoneix Suns'ın mücadele edeceği seride ilk hava atışı çarşamba sabaha karşı TSİ 04.00'te yapılacak.

Chris Paul'lü, Devin Booker'lı Phoneix Suns; Giannis Antetokounmpo'lu Kris Middleton'lı Milwaukee Bucks ile sezonun son düellosu için karşı karşıya geliyor. Serinin tüm heyecanı "geri al izle", "kaydet izle" ve "durdur izle" özellikleriyle 73 numaralı kanalda Tivibu kullanıcılarını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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