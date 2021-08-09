NBA, Alperen'e hayran kaldı! Milli basketbolcumuz ilk maçında şov yaptı
Geçtiğimiz günlerde NBA'de Houston Rockets'a katılan Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynanan Summer League maçında double-double yaptı. Cavaliers'ı 84-76 yendikleri maçta mücadeleye ilk 5'te başlayan Alperen, 27 dakika süre alıp 15 sayı ve 15 ribauntla oynadı.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesindeki oyunuyla tam not aldı. Summer League'de oynanan maçta Rockets, Cavaliers'ı 86-76 mağlup etti. 27 dakika sahada kalan Alperen, yaptıklarıyla büyüledi.
DOUBLE-DOUBLE
Milli basketbolcumuz bu süre boyunca 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
ALPEREN VARKEN FARK ATILDI
Alperen Şengün'ün oyunda kaldığı bölümlerde Houston, Cleveland karşısında farkı 18 sayılarda tuttu. Cleveland'da Şehmus Hazer forma giymedi.