NBA, Alperen'e hayran kaldı! Milli basketbolcumuz ilk maçında şov yaptı

Geçtiğimiz günlerde NBA'de Houston Rockets'a katılan Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynanan Summer League maçında double-double yaptı. Cavaliers'ı 84-76 yendikleri maçta mücadeleye ilk 5'te başlayan Alperen, 27 dakika süre alıp 15 sayı ve 15 ribauntla oynadı.