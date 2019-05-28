Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok

Fazla söz almayan Nazım Sangare Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Hocamı anlayabiliyorum" yanıtını verdi.

Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ayrıca, "Babam Gineli, annem Eskişehirli. Hep Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyordum. Buraya gelmek zordu, kalmak daha zor olacak ama ben kendime güveniyorum. Giydikten sonra da bırakmak istemiyorum" dedi.