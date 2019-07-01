Nâzım’a Yolculuk” sergisi uzatıldı

İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs'ta açtığı Nazım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan "Nazım'a Yolculuk" sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz Pazar gününe kadar açık tutacak.

Nâzım’a Yolculuk” sergisi uzatıldı

İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs'ta açtığı Nazım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan "Nazım'a Yolculuk" sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz Pazar gününe kadar açık tutacak.

Kaynak: Dunya.com

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