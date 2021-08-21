Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik eğitim desteği sürüyor
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Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik eğitim desteği sürüyor

Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik eğitim desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) üyelerine yönelik ticari gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenli olarak yürüttüğü eğitim çalışmalarından birisi daha tamamlandı.

Nazilli Ticaret Odası'nın (NTO) üyelerine yönelik ticari gelişimlerine destek olmak amacıyla düzenli olarak yürüttüğü eğitim çalışmalarından birisi daha tamamlandı.

Nazilli Ticaret Odası'nda 2021 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, üyelere yönelik 'Dış Ticarette Operasyon ve Lojistik' eğitimi düzenlendi. NTO ile işbirliği ve indirim protokolü bulunan özel bir firma ile düzenlenen eğitim, firmanın İzmir ve Rotterdam yetkililerinden Murat Arabacı ve İlham Aday tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleşen eğitimde taşımacılık, depolama, lojistik kavramlarının yanı sıra müşteri hizmetinin lojistik açıdan önemi, lojistik maliyetler ve temel lojistik faaliyetler konularında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca soru cevap bölümüne ağırlık verilerek firmaların lojistik konusundaki öğrenmek istedikleri konular ve sorunlar dinlenerek, üyelere tavsiye ve önerilerde bulunuldu.

"Hedef, bölgenin kalkınması"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Nihai hedefimiz bölgemizin kalkınmasıdır. Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalkınmak ve ürünlerimizi değerinde satmak istiyorsak mutlaka dış pazarlarda var olmalıyız. Bu doğrultuda, gelişen dünyada üretim, planlama ve lojistik yönetimi büyük önem kazanıyor. Bununla birlikte eğitim çalışmalarımız da sürüyor" dedi. - AYDIN

Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik eğitim desteği sürüyor
Nazilli Ticaret Odası'nın üyelerine yönelik eğitim desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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