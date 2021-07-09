Naz Aydemir Akyol: "En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor"
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Naz Aydemir Akyol: "En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor"

Naz Aydemir Akyol: 'En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Şimdi önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. Bir şeyleri başarabilmek için maç maç gidip, her maç en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Naz Aydemir Akyol, "Şimdi önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. Bir şeyleri başarabilmek için maç maç gidip, her maç en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'na 14 gün kala A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Filenin Sultanları'ndan Naz Aydemir Akyol, olimpiyatlarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı. Sezona üç büyük hedefle başladıklarını vurgulayan başarılı voleybolcu, "Bunların ilki olan Milletler Ligi'ni başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde yazın en önemli turnuvası, Tokyo Olimpiyatları var. Bir şeyleri başarabilmek için maç maç gidip, her maç en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Umarım hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Olimpiyatlar çok farklı bir organizasyon, daha önce oynadığımız hiçbir turnuvaya benzemiyor. 2012 yılında gittiğimde çok farklı duygular yaşadım, şimdi apayrı duygular ve heyecanlarla gidiyorum. Bu sefer anne olarak gidiyorum. O yüzden çok daha heyecanlı ve gururluyum. Tabii bir de işin hasret boyutu var ama sonu güzel noktalandıktan sonra her şeyin telafisi var" diye konuştu. - İSTANBUL

Naz Aydemir Akyol: 'En iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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