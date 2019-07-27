Nainggolan transferinde sürpriz gelişme!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nainggolan ismi yeniden gündeme geldi.
Çin'den gelen teklifleri de reddeden Nainggolan, Avrupa Kıtası'nda kalacağını açıkladı. İspanya ve İngiltere'den teklif alamayan, eski kulübü Roma'nın da kapıyı kapadığı tecrübeli orta sahayı 1 ay önce gündemine alan Galatasaray, ikinci bir operasyon başlatıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Jean Michael Seri transferi sonrasında orta sahaya sertlik getirecek bir isim arayışında olan sarı-kırmızılıların, Inter'e bedelsiz kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
Bu arada İtalya'da ilk forma giydiği Cagliari ve Sampdoria'nın yıllık 4.5 milyon euroluk maaşını paylaşma teklifiyle Nainggolan'a talip oldukları ancak Milano ekibinin bunu kabul etmediği kaydedildi.
YORUMLAR (4)
-
naingolanın ne işi var süper ligde adamlar daha yeni 38 milyon euro verip kadrosuna kattı bu saatten sonra şampiyonlar liginde oynasa bile değeri artmaz hem interide çok iyi sırtlıyor İnter vermez galatasarayaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Suriyeli ler defooooolsun gitsinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Bu oyuncu harika ama burnu cok havalarda bilmem fatih hoca onun burnunu indirirmi bilemem.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
GALATASARAY''A ÇOK YAKIŞIRCevap Yaz Yayından Kaldır
Son Dakika Spor Haberleri