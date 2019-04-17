Nagehan Alçı: Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun Derbiye Gelmemesi Konusunda Ali Koç'u Aramış

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun "Kulüpleri tehdit ettiler, hem Beşiktaş'a, hem Fenerbahçe'ye 'Maça gelmesin' diye telefon açıldı" ifadesiyle ilgili yaşanan gelişmeyi aktardı.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Bütün detaylarıyla maçlar öncesi tehdit telefonları iddiası" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu'nun pazar gecesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra bana açtığı telefonda dile getirdiği iddia iki gündür çok konuşuluyor" dedi.

Alçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekrem Bey'in sözlerini yeniden hatırlatayım: 'Beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar oldu. Kulüpleri arayıp tehdit ettiler. Hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye, 'İmamoğlu maça gelmesin' diye bir Bakan telefon açtı. 'Yazımda geçen Bakan'ın ismini muhabir arkadaşlarımız pazartesi günüİmamoğlu'na sordular. O da 'Bunu kendisi açıklasın' diyerek isim vermedi.

Peki ama kim bu Bakan? Böyle bir olay yaşandı mı? Tehdit edilen kulüp yöneticileri gerçekten var mı? Varsa, bu yöneticiler Ekrem İmamoğlu ile aldıkları telefonları paylaştılar mı?

Açıkçası kimsenin gerçeklerin peşinde olmadığı, herkesin bulunduğu cepheye göre otomatik tavır takınarak hayatını sürdürdüğü şu günlerde zamanın ruhuna inat bu soruların peşine düştüm.

Herkesin bildiği gibi benim de bir dünya görüşüm ve desteklediğim siyasi parti var. Fakat bu durum adaletten ayrılmadan objektif gerçekleri ortaya koyma arayışıma engel olamaz.

Hikayenin bütün parçalarını birleştirmek için hem devlet bürokrasisinin tepelerinden hem spor dünyasından hem de siyasetten çok farklı kaynaklarla konuştum. Tahmin edersiniz ki bu bilgileri benimle isimlerini gizli tutmak kaydıyla paylaştılar.

CUMA AKŞAMI BAŞLAYAN SİLSİLE

Bilindiği gibi Beşiktaş-Başakşehir maçının öncesinde cuma akşamısosyal medyada, özellikle de bir semtimizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Son derece nahoş ve sosyal kutuplaşmayı azdıracak küfürlü-hakaretli görüntüler ortaya çıktı.

Hem bu görüntüler hem de polis istihbarat birimlerinin geçtiğimiz hafta sonuna dair raporları sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Ali Koç'u aramış.

İçişleri Bakanı olarak, kamu güvenliğinin yanı sıra spor güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade ederek İmamoğlu'nun maça gelmesinin yaratabileceği riskleri hatırlatmış.

Ardından daKoç'a, 'Kendisini bu riskler konusunda uyarın bence' diye eklemiş.

ALİ KOÇ, CAN BARTU'NUN CENAZESİNDE İMAMOĞLU'NA NE DEDİ?

Çok farklı kaynaklardan teyit ettirdiğim diğer bir bilgi, Ali Koç'un Bakan Soylu'ya 'Ben Sayın İmamoğlu'nu bir gün önce Can Bartu'nun cenazesinde bu yönde uyardım ancak yine de maça geleceğini söyledi. İzin verirseniz bir de sizin aradığınızı ifade edeyim. Böylesi daha etkili olur' dediği yönünde.

Bunun üzerine Soylu, Koç'a 'Elbette iletebilirsiniz' yanıtını vermiş ve Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak bu görüşmeyi aktarmış.

BEŞİKTAŞ: BİZE ASLA HİÇBİR TELEFON GELMEDİ

Beşiktaş cephesine gelince...

BJK yetkililerinin bana ulaşarak anlattıkları şu: Maçın öncesinde hiçbir şekilde Süleyman Soylu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı aramamış ve Ali Koç'a ifade ettiği türden bir uyarı yapmamış.

Yani İmamoğlu'nun Beşiktaş-Başakşehir maçına gelmemesini en ufak ima eden bir temas olmamış.

Maçın ertesi günü, yani pazar sabahı Süleyman Soylu, Fikret Orman'ı arayıp, siyasetin stadyumlara girmesinden duyduğu üzüntüyü ve kaygıyı dile getirmiş.

Bunun devamında olası risklere dikkat çekmiş. Ancak Beşiktaş yönetimine göre bu konuşma son derece nazik ve samimi bir havada gerçekleşmiş.

'Asla bir tehdit söz konusu değil. Zaten telefon maçtan sonra geldi. Maçın ertesi günü neyin tehdidi olabilir?' diye konuşuyor Beşiktaş yöneticileri.

Sonuç olarak yaşananlar bundan ibaret. Elbette yorumunu herkes kendine göre yapabilir."