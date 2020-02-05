Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Saracchi'nin gelişiyle lisansının askıya alınmasının ardından, "Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.
Galatasaray'da sevilen bir karakter olmasına rağmen bu sezon yaşadığı başarısız performansı yüzünden gözden düşen Nagatomo, kulüpten ayrılmayı kafasına koydu. Yüksek iş ahlakı ile bilinen Japon sol bek, en yakın zamanda kulüp bulup ayrılacak. Sarı kırmızılı kulüpten önümüzdeki 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkı bulunan Nagatomo, yöneticilere, "Bundan sonra Galatasaray forması giyemeyeceğim için üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.
65 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın Inter'den 2,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Japon sol bek, Galatasaray forması ile 65 müsabakada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 gol pası verdi.
Haber Videosu: Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
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Şimdi ülkemiz insanı ve dini hakkında çok güzel çıkarım yapardım da, yorumum onaylanmıyor o zaman. Diyecek hiçbir şey yok. Bakın ve görün. Ahlakın ne ırktan ne dinden geldiğini. Bazı ülkeler neden başı çekerken bazılarının nal topladığınıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kral görün kralCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynı Tarık Çamdal gibi yapmış ))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adammmmmCevap Yaz 4 Yayından Kaldır