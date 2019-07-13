Nadal-Federer maçında kitap okuyan çocuk sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler yarı finalinde Nadal ile Federer karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İsviçreli Roger Federer, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Biletlerin 50 bin liradan satıldığı maça iki tenisçi değil, kitap okuyan bir çocuk damga vurdu. Büyük heyecana sahne olan maçta çocuğun okuduğu kitabın Viking efsaneleri ve destanları olduğu iddia edildi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar: