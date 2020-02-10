Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını yorumladı. Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır." dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi. Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci." dedi.
"ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINA İHTİYAÇ VAR"
Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması. Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi. Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." açıklamasında bulundu.
Haber Videosu: Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene
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Hafi bakalım Oynadılar mı bilmiyorum ama oynamadılarsa Ankaragücü - Tirapzon maçı düşündürücü. Böyle bir açıklama yakışmadı...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu hafta fenere karşı varını yoğunu ortaya koyacan yani :) sen önce ligde kal şampiyonu düşünmeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU SENE TS NİN DAYISI ÇOH SAGLAMÇ BEN BİLE UMUDU KESTİM. BU LİG İZLENMEZ ARTIKINCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ARKASINDA BAKANLAR FUTBOL FEDERASYONU VE HAKEMLER VARKEN ŞAMPİYON OLMAZSA ŞAŞARIM BU TÜRK FUTBOLUNUN KATLİDİR AMA HARAM ZIKKIM OLSUN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ACISI ÇIAKAR AMA.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yaw he he sampiyon CIMBOMA yakisir.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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2010-2011 yılına benzer söylemler. Senin trabzonla maçın var. O sene hiç gelmeyecek. 2010-2011 de nasıl gömdüysek yine gömecezCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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sistem kuruldu yaniCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYON GALATASARAY SİZİN UMMANIZLA OLSA 35 YILDIR BİR KEZ OLSUN ŞAMPİYON OLURDU TSCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Devlet güdümlü hamsiler için şu şampiyon olsun bu olsun bülteni açıldı al gülüm ver gülümCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Yahu her şeyin altında art niyet aramayın neticede adam Trabzonlu ve Trabzonsporlu ne olmuş demişse bende biz olamazsak sivas olsun diyorum ne var bunda hayret bişeyCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır