: Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

10.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:13

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi. Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci." dedi.

"ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması. Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi. Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." açıklamasında bulundu.

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