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Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını yorumladı. Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır." dedi.

10.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:13
Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Teknik Direktörü , Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi. Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci." dedi.

"ÜLKE FUTBOLUNUN 'UN ŞAMPİYON OLMASINA İHTİYAÇ VAR"

Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene. En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması. Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi. Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." açıklamasında bulundu.


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: Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene
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HABER YORUMLARI (13)

  • ÇEYKOVSKY:
    Hafi bakalım Oynadılar mı bilmiyorum ama oynamadılarsa Ankaragücü - Tirapzon maçı düşündürücü. Böyle bir açıklama yakışmadı...
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    bu hafta fenere karşı varını yoğunu ortaya koyacan yani :) sen önce ligde kal şampiyonu düşünme
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  • ASLI:
    ARKASINDA BAKANLAR FUTBOL FEDERASYONU VE HAKEMLER VARKEN ŞAMPİYON OLMAZSA ŞAŞARIM BU TÜRK FUTBOLUNUN KATLİDİR AMA HARAM ZIKKIM OLSUN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ACISI ÇIAKAR AMA.
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • EMRE:
    2010-2011 yılına benzer söylemler. Senin trabzonla maçın var. O sene hiç gelmeyecek. 2010-2011 de nasıl gömdüysek yine gömecez
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  • KENAN:
    Devlet güdümlü hamsiler için şu şampiyon olsun bu olsun bülteni açıldı al gülüm ver gülüm
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  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Yahu her şeyin altında art niyet aramayın neticede adam Trabzonlu ve Trabzonsporlu ne olmuş demişse bende biz olamazsak sivas olsun diyorum ne var bunda hayret bişey
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