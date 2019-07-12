Mustafa Pektemek Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Mustafa Pektemek'e teklif yaptı.
Rodallega ile anlaşma sağlayamayan , Adebayor'dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'i gündemine aldı.
Güneş'te yer alan habere göre; Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a sıcak baktığı belirtildi.
YORUMLAR (9)
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Yata yata nasıl para kazanılırı gösteren bir futbolcuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rodallega yı elde tutmak gerekiyordu. yanlış yapıldı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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1. Trabzonspor mustafa pektemek e teklif yapmaz, o kendini önermiştir. 2. Mustafa sen inanmazsın bu habere, o takımda oynayabilecek kapasitede olmadığını biliyorsun. Mallar vardır inanan ama üzme tatlı canını.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Trabzonda oynar bu. BAk Olcay Şahan, benim Beşiktaşta hiç beğenmediğim bir oyuncuydu ama Trabzonda epey oynadı, bu da oynar.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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:))))))))))))))))1 Yayından Kaldır
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bu kim ya sakın almayın bunuCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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MUSTAFA PEKDEMEK GOL DEMEK ALAN KARLI ÇIKAR TRABZON EREN DERDİYOKU KAÇIRMIYCAKTICevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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HEÇAN BU UŞAK OYNAMİYİ BİLMİİİ SAKIN ALMAYIN HA TEPEMUN TASUNİ ATTIRMAYUN.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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6 SENE BJK KAZANDI PARAYI ŞİMDİ TRABZONDAN KAZAN. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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