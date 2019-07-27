Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'in yeni takımı Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.

Beşiktaş, 2011 yılında Mustafa Pektemek'i Gençlerbirliği'nden 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Pektemek, siyah-beyazlı formayla çıktığı 150 maçta 30 gol attı.

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