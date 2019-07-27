Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek'in yeni takımı Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
Beşiktaş, 2011 yılında Mustafa Pektemek'i Gençlerbirliği'nden 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Pektemek, siyah-beyazlı formayla çıktığı 150 maçta 30 gol attı.
YORUMLAR (6)
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15 gol atar beyler kasımpasadaCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayırlı sakatlıklarCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Mustafa her topa kafa sokma hemen sakatlanıyorsun ! geçmiş olsun kasımpaşa adam sezonun yarısı sakatCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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OHHH KURTULDUK. DARISI LENS İN BAŞINACevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Nihayet gitti cam adam. Bir süre sonra sakatlanır sezonu kapatır yata yata 3-5 milyon da oradan alırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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