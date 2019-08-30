Mustafa Kemal'in istifa belgesi 20 bin liraya satışa çıktı

30.08.2019 12:37

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için çıktığı yolda Erzurum Kongresi öncesinde askerlikten ve resmi görevinden istifa ettiğine dair belgenin kopyası, 100 yıl sonra internette 20 bin liraya satışa çıkartıldı. Osmanlı Mezat isimli sitede yer alan belgenin son satış tarihi 12 Eylül. Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasının bulunduğu ifade edilen belge, Atatürk'ün 9'uncu Ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifasını içeriyor.

FİYATI SATIŞ SONRASI AÇIKLANACAK

Akşam'dan Osman Nuri Cerit'in haberi şöyle: Metnin orijinal hali devlet arşivinde bulunurken satışa çıkarılan belgenin kopya olduğu ifade edildi. Çoğaltılan kopyaların, 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın resmî göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini orduya, vilâyetlere ve millete bildirilmek için imzalayıp hazırlandığı iddia edildi. Açık artırmayı yapan şirket yetkilileri, "Uzmanlara belgeyi gösterdik. İmza Atatürk'e ait" dedi. 20 bin TL ile açık artırmaya çıkarılan belgenin esas fiyatı, açık artırma sonrası açıklanacak.

İŞTE O 100 YILLIK BELGE



"Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak, Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için açılan milli savaşmalar uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmağa askeri ve resmi sıfatım artık engel olmaya başladı. Bu gaye-i mukaddese (kutsal amaç) için milletle beraber sonsuza kadar çalışmağa mukaddesatım (kutsal şeylerim) adına söz vermiş olduğum cihetle, pek aşıkı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli ve kutsal gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine-i millette (milletin bağrında) bir ferd-i mücahit (savaşçı kişi) suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim."



