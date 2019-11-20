Milli ara sonrası takıma dönmedi! Ankaragücü'nde Sadaev kayıplara karıştı

20.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:35

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor. Yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MKE Ankaragücü Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. İç sahada oynayacağımız bu maçtan 3 puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KARŞIMIZDA SAKATLIĞI ÇOK OLAN BİR TRABZONSPOR VAR"

Trabzonspor'da sakatlıkların olmasına rağmen kadro içerisindeki her oyuncunun değerli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Karşımızda sakatlığı çok olan bir Trabzonspor var ama o kadronun içinde yer alan her oyuncu değerlidir. Biz hiçbir şeye bakmadan sadece kendi işimize bakıp rakibimize saygı duyuyoruz ama biz maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan biz oluruz camiamızı mutlu etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

ZAUR SADAEV KRİZİ

Ligde verilen milli ara sonrasında Zaur Sadaev'in henüz takıma katılmadığını da söyleyen Kaplan, "Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten. Kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor. Şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk" dedi.

"BERKE GÜRBÜZ, TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEYLER KATACAK"

Genç oyuncuları önem veren birisi olduğunun altını çizen Mustafa Kaplan, "Şu an elimizde 3-4 tane kaliteli genç oyuncumuz var. Biz bunların 2-3 tanesini kadroya da almak istiyoruz. Berke çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir oyuncu da olacak. Hem Türk futboluna hem de Ankaragücü'ne çok şeyler katacak ama biraz zamana ihtiyacı var. Biz hafta sonu Berke'yi kadroya alıp, fırsat bulursak oynatmayı düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA