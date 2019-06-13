Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin yeni durağı belli oldu.
69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi. Futbolseverler, Denizli'nin bu hareketini sürpriz olarak niteledi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
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desenize traktör sazide önce yukarı çıkacak sonra düşmemek için çırpınacak daha sonra denizliyi kovacak denizlide sözleşmedeki parayı alıp gelecek adam ülkeye para girdisi yapacak uğraşmayın bırakında işini yapsın :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hocam bir bırak artık . . Lütfen tatil yap eğlenCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ADAMIN OKADAR ÖMRU YOKKCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır