Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
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Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı

Mustafa Denizli, Altay'da ilk antrenmanına çıktı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'ın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımla ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1. Lig'de 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'ın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Mustafa Denizli yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından dayanaklılık çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

İdmanı kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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