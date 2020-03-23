Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine Salı günü girecekler.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı.

2 ismin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray yardımcı antrenörleri Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in testleri negatif çıkmıştı. Bu gelişmeler sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan yardımcısı Yusuf Günay, Salı günü test yaptıracak.