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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Koronavirüs, Spor

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün beklenmedik bir anda geldiğini belirten Cengiz, virüs nedeniyle zararın 105 milyon TL olduğunu söyledi.

22.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:38
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

Kulüp televizyonuna videokonferans yöntemiyle katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Sağlığımda bir sorun yok. Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey virüse yakalandı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum"

"ZARAR 105 MİLYON TL"

"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL."

"ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇTEYİZ"

"Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik. Corona virüs nedeniyle yeni bir bütçe çalışması içindeyiz tüm kulübü ve kollarını kapsayan. Salgın bittiğinde bunu genel kurulun önüne getirme çabası içindeyiz."

"B PLANLARIMIZ VAR"

"Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu"

"Türk Telekom çok büyük destek oldu, 30 Milyon TL stat ismi için uzatmayı kullandı. 6,5 milyon TL daha verdi. Toplamda 38,5 Milyon TL desteği oldu. Galatasaray tanınırlık ve sosyal etkide dünyada ilk 4'te. Bu bayrağı daha yükseklere çıkaracağız."

MAAŞ İNDİRİMİ KONUSU

"Oyuncular inceliyor, Selçuk İnan kendisi bir hamle yaptı. Görüşmeler sürüyor."

"Mevcut kadromuz şampiyonluk için yeterli ve çok kaliteli. Ligler seyircili ve seyircisiz başladığı zaman şampiyonluğa yürüyeceğiz. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa uygun kadroları her zaman oluştururuz"

FALCAO KONUSU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar hakkında da konuşarak, "Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam."

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL

"ABDÜRRAHİM BEY 'AMATÖRLERİ KAPATALIM' DEMEDİ

"Abdurrahim Bey'in canlı yayına katıldığı programı izledim, duyguları çok yoğundu. Sponsorlar, amatörler gibi konuların gündeme gelmesi, yanlış açıklamalara olanak tutacak söylemler, yanlış yorumlandı. Sponsorlar kendi tepki verdi."

"Abdurrahim Bey'in söylemleri, bizi bu programı yapmaya itti. İki sene önce geldiğimizde basketbol transfer yasağı vardı. Basket ve voleybolda 80 Milyon TL borç vardı. Antrenörler haciz koymuştu. Futbolda da transfer yasağı vardı. Amatörleri ikinci plana atmadık."

"Abdurrahim Bey, 'Amatörleri kapatalım' demedi. 'Bence' dedi, 'Geçici' dedi. Geçmişte baskette 35-40M€ harcandı. Kimseyi suçlamıyorum. Bu amatör sporların çoğunu Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Biz bununla övünüyoruz, asla kapatmayız"

Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
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Haber Yorumları (1)
HAYATI YALAN: at yalanını seviyim
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