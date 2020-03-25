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Mustafa Cengiz, Koronavirüs, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için, "Fatih hocamla görüştüm. Sağlığı maşallah yerinde. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse" dedi.

25.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:53
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜM, SAĞLIĞI YERİNDE"

Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Fatih Terim'le görüştüğünü söyleyen Mustafa Cengiz, "Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek" dedi.

"BENDE HİÇBİR BELİRTİ YOK"

Kendisine de koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçları beklediğini belirten Galatasaray Başkanı, "Bende hiçbir belirti yok. Sonuçları bekliyorum, inşallah hayırlısı gelecek. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Dün, Kaan Kançal'a da testler yapıldı" şeklinde konuştu.

MAÇLAR OYNANMASIN DİYE YALVARDIM

Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar. Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse uyarız anacak fikrimizi de söyleriz. 11 Mart Perşembe günü, maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 89 yaşındaki bir eczacıda korona vakası görüldü. Çarşamba günü marketleri boşalttılar. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yaptı. İlk olarak seyircili olarak maçların oynanacağı açıklandı. Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım. Huzuru, düzeni bozmak isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledim. Spor yarın da olur ama insan hayatından önemli bir şey yok.

"ERTELENMESİNDEKİ AMACIMIZ NE OLABİLİR?"

Devletimiz 12 Mart Perşembe günü aniden bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı ve biz de şaşırdık. Öğlen ise TFF, maçların seyirciliği oynadığını söyledi. Sonrasında telefon açtık, bilmediğimiz şeyler olmuş. Biz öneri olarak, 1500'e yakın insan var, bu maçlar ertelensin diye açıklama yaptık. Değerli rakibimiz Beşiktaş da risk altındaydı. Erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan, puanlar? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bu basit avantajları kullanmak istemedik.

"FUTBOLCULAR MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ"

Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar.

"TFF SEYİRCİSİZ MAÇ İÇİN İNAT ETTİ"

TFF maalesef müthiş bir inatla, bilmiyorum ama sanki ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Biz bu tehlikeyi gördük, bizden başka bunu söyleyen olmadı. Sadece Bursaspor Basketbol Şubesi açıklama yaptı.

"DEVLETİMİZ 'ÇIKIN OYNAYIN' DERSE, OYNARIZ"

8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig'de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, 'Gelin, oynayalım' dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz 'Çıkın, oynayın' derse, yine çıkarız. TFF bu süreci iyi şekilde yönetemedi.

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