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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Cengiz, "Hocamla konuştuk, durumu çok iyi. Abdurrahim'in de durumu çok iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık bunu atlatacak, bu bir test. Sınavdan geçiyoruz" dedi.

27.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:51
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve "Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler" ifadelerini kullandı. "Sağlık durumunuz nasıl" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Benim sağlık durumum, ailemin, yakınlarımın çok iyi. Canımızı sıkan sevgili Yusuf kardeşimin durumu. Onu negatif bekliyorduk, pozitif çıktı. Sağlığı yerindeydi, iyi bir durumu vardı. Canımızı sıktı. Yakın mesai arkadaşımız. Ateş düştüğü yeri ve çevresini yakar. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir insanın zor duruma düşmesini istemem ama yakınınızda olunca sizi biraz daha fazla üzüyor" ifadelerini kullandı.

"TERİM VE ALBAYRAK'IN DURUMLARI ÇOK İYİ"

Kaan Kançal ve kendisinde bir şey olmadığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Kaan'da bir şey gözükmüyor, bende bir şey gözükmüyor. Hocamla konuştuk, durumu çok iyi. Abdurrahim'in de durumu çok iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık bunu atlatacak, bu bir test. Sınavdan geçiyoruz. Olaya idealist açıdan bakarsak, bu dünya bir sınav dünyasıdır, test dünyasıdır. Bizim 68 kuşağı da düzenli olarak sınav veriyor. Demek bunu da görecekmişiz, bunu da yaşayacakmışız" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ ERTELEME KARARIYLA SALGININ ZARARLI ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMİŞTİR"

Cengiz, "Hepsi yeni yapıyor, ilk testleri biz yaptık. Bizde hocam hariç hepsi negatif çıktı. Onlar yaptıkça başka sorunlar çıkmasın diye dua ediyoruz. Zamanında önlem almayanlara bakıyorum, bir şey demiyorum. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Türkiye'de 12 Mart Perşembe saat 19.00'dan sonra bütün her şey değişmiştir. Bakanlığımız seyircisiz oynama kararı aldıktan sonra, daha sonra devletimiz çok doğru bir erteleme kararıyla salgının zararlı etkilerini en aza indirmiştir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ"

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla ilgili ne düşündüğü, bu konuda neler söyleyebileceği sorusuna Cengiz şu yanıtı verdi: "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız... Bu uluslararası salgına karşı, ulusal çapta kahramanca bir mücadele veriyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ancak her şeyi devletten beklememeliyiz. Hızlı bir şekilde mesafe almak için, millet olarak devlete her türlü desteği vermeliyiz."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi

"DEVLET OLMADAN MİLLET OLMAZ"

Devlet olmadan milletin de olmayacağını dile getiren Cengiz, "Biz vatandaşlarımızın maddi manevi, devletimizin yönergelerine uyması ve desteklemesini istiyoruz. Devlet bazen maddi ihtiyaç duymaz, moral ihtiyacı duyar. İşte o moral desteğini saat 21.00'de alkışlarla veriyoruz. Ancak bu yetmez. Bence maddi olarak da devletimizin yanında olmamız gerekiyor. Devlet elinden geleni sarf ediyor. Maddi olarak destek olmamız gerek. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Ancak maddi gücü yeten vatandaşlarımızın vereceği destek, devletimize moral olur. Paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler. Desteği, tüm siyasi görüşlerden arındırmak gerek. Bu ulusal çapta bir milli mücadeledir" dedi.

"BİR HAREKET BAŞLATALIM"

Bir hareket başlatalım çağrısında bulunduğunu kaydeden Cengiz, "İnsanlara evde kalın diyorsunuz dediler, evet dedik ama yoksul insanlarımız var. Bunların da evde kaldığında gücü yetmeyenleri düşünmek durumundayız. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz elinden geleni yapıyor. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Bakanlıklarla görüşüyorum, hesap numaraları istiyorum. Oraya bir hareket başlatalım. Karınca kararınca insanlar bir şeyler yapsınlar. Ama 100 lira ama bin lira" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Siz ne kadarlık bir tutar bağışlamayı düşünüyorsunuz" sorusuna Cengiz, "Böyle şeyleri konuşmak hoş değil ama bilmiyorum. Ben de nacizane bir 500 bin TL yapabilirim. Bunu kimse başka şekilde algılamasın. Bir lira da, bir milyar TL de önemlidir. Burada önemli olan miktar değil, destektir. Bizim evde kalanlara, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmamız da gerekir. Sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımız, yardımcı olmalıdır. Bir çağrıda bulunuyorum. Sadece Galatasaray değil. Bizim için önce devlet gelir. Ben bu manada düşünüyorum. Benim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, hepsi benim arkadaşım, akrabam, yakınım. Ben onlar adına konuşamam, konuşmam da. Şahsım adına konuşuyorum, eski bir devlet çalışanı olarak" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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