Mustafa Cengiz'den Ali Koç'un sözlerine sert yanıt

20.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:52

Galatasaray Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı. Geçtiğimiz Kasım ayında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu'nu oluşturan sarı kırmızılılar, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü oldu. İmza töreninde Cengiz şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Ali Koç'un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Pazar günü derbi maçı var, ben o maçtaki hakemi nasıl etkilerim? Mağdur durumda olduğumu kamuoyuna nasıl anlatırım? Hakemi nasıl baskı altına alırım, TFF'yi nasıl baskı altına alırım? Benim, Ali Koç'un basın toplantısından anladığım bu. Bir maçı kazanmak için, TFF'yi ve yönetim kurulu üyelerini zan altında bırakarak, tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Ben o hakemin bizim maçımızda bilinçli olarak hata yapmasını asla istemem, dilemem, bizden uzak olsun.

"HAKEMLER ADİL OLSUN EYYAMCILIK YAPMASIN"

Bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız Kulüpler Birliği'nin geçtiğimiz sezon yayınladığı bildiriye imza atmadı mı, bu bildiriyi yazmadı mı? Bunu yazıyorsanız, hakemleri eleştiremezsiniz. Hakemleri sürekli yıpratmaya, insanları sürekli zan altında bırakmaya hakkınız yok. Biz de yıpranmış hakemlerin devam etmesini istemiyoruz, gördüğünü çalan genç hakemler olsun, adil olsun, adalet dağıtmaya çalışmasın. Biz Collinalar istiyoruz, Collionalar bekliyoruz. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz.

"BENİM İÇİN TARAFTARIMIN NASIL KARŞILANDIĞI ÖNEMLİ"

Ben, Kadıköy'e 2 yıldır gidiyorum ve karşılandığımı da hatırlamıyorum! Turnikeden geçiyorum, taraftarın içerisinden geçiyorum. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe'nin taraftarı centilmendir. Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli."