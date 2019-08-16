Mustafa Cengiz'dan Falcao açıklaması: Her şeyin hayırlısı

16.08.2019 20:12

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Denizlispor-Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. "Falcao haftaya geliyor mu?" sorusuna cevap veren Cengiz, "Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem, çalışıyoruz." dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA YILDIZLARI KADROMUZA KATTIK"

Cengiz, "Galatasaray diğer takımlar gibi hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek zorunda. İki yıl şampiyon olduk ve hocamızın istekleri doğrultusunda, mali olarak kapasitemiz dahilinde transferler yapıyoruz. Dünya çapında yıldızları kadromuza kattık. Bunların Türk futbolcuna katkıda bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.