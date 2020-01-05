Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok

05.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:25

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sözcü gazetesine Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, transferler ve Türk futbolunda son günlerde yaşanan olaylar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

2019'da sizi en çok üzen olay nedir?

"En çok dostun attığı 'gül'e üzüldüm. Rakiplere yenilgiden ziyade içeriden gelen haksız eylem ve söylemlere. Onların da amacı beni üzmek zaten. Ama ben onları hiç üzmedim, üzmeye de çalışmam. Cepheyi de terk etmem."

En büyük hayal kırıklığı?

"Avrupa Ligi'nde yürüyebilirdik. Orada iki hakem kararıyla bizi mahvettiler. Benfica, Porto… Çok üzüldüm. Teknik ekibin hedefi, Avrupa Ligi'nde kupaya kadar yürümekti. Asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Millet istediği kadar eleştirsin, FFP olmasaydı, şu an daha olumlu şeyler konuşabilirdik. İnşallah iki yıl sonra sınırlamalar kalktığında her şey daha iyi olacak."

"TAŞLARIN YERLİ YERİNE OTURACAĞINA İNANIYORUM"

2020 yılından beklentiniz?

"Bazı arkadaşlar devamlı 'Seçim istiyorum' diyor. Ben hazırım ama şimdilik demiyorum. Çünkü kulübü seçime sokmak sponsorluk, UEFA, yapılandırma gibi konuları sekteye uğratır. Galatasaray'ın aleyhine olur."

2020'de takımda ne olacak?

"Taraftar ne görüyorsa biz ve teknik ekip de onu görüyor. Aynı şeyleri görüyorum. Hepsinin düzeleceğine inanıyorum. Taşların yerli yerine oturacağına inanıyorum."

"BİR TEK OZAN KABAK TRANSFERİNE KARIŞTIM"

Futbola karışıyor musunuz?

"Bir tek Ozan Kabak transferine karıştım. Satılması için hocaya rica ettim. Teknik ekip var. Onlar karar verir. Olağanüstü bir şey olmadıkça gelene, gidene karışmam. Biz mali açıdan bakarız. Neticede başarı da başarısızlık da bana aittir. Kusurum olmasa bile sorumlu benim. Buna da 'kusursuz sorumluluk' ilkesi denir."

Belhanda'nın bonservisinin Dursun Özbek'e verilmesi gibi bir espri var duydunuz mu?

"Bunu hiç düşünmemiştim. Hatta üstüne Feghouli ve Mariano var. 150 milyon küsür Euro 11 futbolcunun maliyeti. Keşke düşünseydim."

Taraftarlığı özlediniz mi?

"Başkan olsam da taraftar kimliğimi, heyecanımı bırakmadım. 2016-2017'de 6-7 bin ortalama seyirci ile maçlar oynanırken benim locada oturacak yer yoktu. Ben de locamda rahat rahat maç seyretsem diye düşünmüyor değilim bazen!

"FALCAO ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Falcao'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

"Falcao çok daha iyi olacak. Bir kere karakteri çok sağlam. Beklentim çok. Falcao, takıma oturacak, makine gibi işleyecek."

2020 hedefleri nelerdir?

"İki sene başarılı olmamız gerek. Dernek borçları da sıfırlanmalı. Tertemiz bir Galatasaray'ı gelecek yönetime devretmek en büyük amacımız. Bunun için başarı olmazsa olmazımız."

"BU NE DAYANILMAZ ÇELİŞKİ?"

Çebi'nin VAR kayıtları çıkışına nasıl bakıyorsunuz?

"VAR kayıtları açıklansın dedik ceza aldık. Ahmet Nur Çebi Bey 'Açıklansın' diyor. Bu ne dayanılmaz çelişkidir ya. Aynı kulübün bir diğer başkanı bunun için bildiri yayınlamıştı. Kimse girip KBV'nin sitesine bakmıyor. Bildiriyi bırakın internet sitesi bile kalmadı…"

KBV'yle aranız düzeldi mi?

"Bana gelen bilgi, bu açıklamayı üç kulüp başkanının hazırladığı yönünde. Adı 'birlik' olan yerde bunu sadece sekiz kulüp yayınladı. Biz camia olarak çok üzüldük."

Kadın basketbolda da bir sıkıntı olmuş galiba

"Doğru. Hakem skandalları sadece futbolda değil. Kadın basketbol takımının son oynadığı Ormanspor maçında yaşananlar bunun en açık örneği. Değişen bir şey yok yani."

"İnsanın kalitesini öğrenmek istiyorsanız, başkan olduğunuzda maçlarda yanınıza oturanların tavır ve hareketlerine bakın. Real Madrid maçında 6 gol yedik. Ellerini kaldırıp sevinmediler. Biz rakiplere saygı göstermeye çalışıyoruz. Müzik yayını yapmıyoruz, tuvaletleri açıyoruz. Ne alıyoruz karşılığında, küfür! Biz kimsenin kurucu başkanına asla küfür etmeyiz."

"GELECEK BAŞKAN 1.1 MİLYARA İMZA ATMALI"

"TBB yapılanması konusunda uzun vadede ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak hiçbir sorunumuz olmaz. Takım şampiyon olmazsa sıkıntı ama… Her şey başarıya endeksli. Yeni gelecek kişi benim aldığım tekeffüllü (kefilli) 1.1 milyar liranın altına imza atmalı. Başkanlığı bırakırsam kefaletim devam etmeyecek. Yeni gelecek başkan ve yönetim kurulu, bu gerçeğe göre planlamasını yapıp buna göre göreve talip olursa Galatasaray için daha faydalı olur."

"Florya için diyorlar ki 'Tarla aldınız.' Buna gülüyorum. İlk defa Florya'nın tapusunu gördüler. Biz orayı tarla olarak aldık, tarla olarak Emlak Konut'a verdik, tarla olarak geri aldık. Emlak Konut, bu arada Çevre Bakanlığımızla oranın imarını yaptı, tarla vasfındaki arazi, konut arazisi oldu. En az 5-10 kat değer kazandı."

"ZORLU'DA GALATASARAY GÖRÜŞSE SIKINTI"

"Bahadır Bey, senin Zekeriya Alp haberin olay oldu. Bütün serencamı (olayı) değiştirdi. Onu dediler, 'Niye açıkladın'. Yanlış, insanları rahatsız eder… Zorlu'da Galatasaray görüşseydi büyük sıkıntılar yaşatılırdı."

"KENDİMİ YUHALATMAM"

"Taraftarın ve camianın desteğini görmesem 1 dakika durmam. Burada ben kendimi yuhalatmam. Bir defa olur ama ikincisi olmaz. Maçlara gidiyorsunuz bana olan ilgi ve desteği görüyorsunuz. Başarısızsın, rezil oldun, gitmiyorsun. Kazık çaktın gitmiyorsun. Camiadan, taraftardan gerekli desteği görmezsem 1 dakika bile durmam."

"FATİH HOCAYA SALDIRI VAR"

"Hocamız iyi bir marka, iyi bir Galatasaraylı, hem de divan üyesi. Hocamız rastgele bir teknik direktör değil. Hocanın kendini kanıtlamaya ihtiyacı yok. Dokuz gelişten sekiz kez başarı elde edilmişse konuşmaya gerek yok. Fatih Hoca'ya çok saldırı var. Her yenilgiden sonra onun için başlık açılıyor."

"EN İYİ 10 NUMARA BİZDE OLMALI"

"Galatasaray'ın '10 numarası' her zaman en iyisi olmuştur. En son Sneijder'la yaşadık. Sneijder'dan sonra göremedim. Belhanda zaten 'Ben 8 numarayım' diyor. Galatasaray her zaman Türkiye'deki en iyi 10 numaraya sahip olmalı."

"ARDA TURAN PLANLAMAMIZDA YOK"

"Hocamızla yaptığımız görüşmede, kesinlikle Arda Turan üzerine bir konuşmamız olmadı. Hoca da bizimle aynı görüşte. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak."