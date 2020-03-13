Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. "HER İNSANIN SAĞLIĞI, FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ" Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı. Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Fernando Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir